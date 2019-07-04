Фото с сайта rg.ru По сведениям городского отдела предпринимательства, все дело в том, что алматинские и кызылординские "рисоделы" увеличили импорт риса в соседний Узбекистан, и запасы сильно сократились. К тому же еще один из главных поставщиков риса - Краснодарский край - повысил цену из-за подорожания российского рубля. В итоге пока рис по доступным ценам с прилавков Атырау исчез, а там, где все же продают, - подорожал вдвое. Цена за 1 кг сейчас варьируется от 300 до 450 тенге.