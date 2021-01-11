По данным трёх исследовательских институтов, Nur Otan набрал более 71% голосов, "Ак жол" – больше 10%, Народная партия Казахстана – около 8-9%, передает Informburo.kz.

Явка избирателей в ЗКО составила 47,5%
Пария Nur Otan побеждает на парламентских выборах-2021 по результатам предварительного экзитпола (exit poll – опрос избирателей на выходе из участков в день голосования). Партия набрала 71,97% голосов избирателей, сообщила на брифинге 11 января директор исследовательского института "Қоғамдық пікір" Айнур Мажитова.
По данным исследовательского института, за Народную партию Казахстана проголосовали  – 9,03%, за партию Nur Otan – 71,97%, Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 5,75%, за партию "Адал" – 3,07%, за партию Демократическую партию "Ак жол" – 10,18%.
Таким образом, если данные экзитпола подтвердятся официальными данными, в мажилис проходят три партии – Nur Otan, "Ак жол" и НПК. "В течение дня было проведено четыре волны опроса. В результате опрошенных – 24 тысячи избирателей. Погрешность опроса находится в пределах 2%. В проведении опроса было задействовано более 600 интервьюеров. Опрос избирателей проведён по стандартной международной методике Экзитпол в формате интервью face to face", – сказала Айнур Мажитова. Также обнародованы результаты ещё двух экзитполов, которые в целом дают тот же расклад итогов выборов. Результаты экзитпола "Института демократии", проведённого по заказу телеканала КТК:
  • Nur Otan – 72,10%
  • "Ак жол" – 10,20%
  • НПК – 9,54%
  • "Ауыл" – 4,93%
  • "Адал" – 3,25%
Результаты экзитпола, проведённого институтом "Астана зерттеу" по заказу телеканала "Астана":
  • Nur Otan – 73,75%
  • "Ак жол" – 10,13%
  • НПК – 8,17%
  • "Ауыл" – 4,8%
  • "Адал" – 3,15%
Напомним, 10 января в Казахстане проходили выборы. Граждане выбирали депутатов районных, городских и областных маслихатов. На 13.00 явка избирателей составила 47,5%, а на 20.00 явка избирателей в Западно-Казахстанской области составила 61,5%.
 
