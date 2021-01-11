По данным трёх исследовательских институтов, Nur Otan набрал более 71% голосов, "Ак жол" – больше 10%, Народная партия Казахстана – около 8-9%, передает Informburo.kz.
По данным исследовательского института, за Народную партию Казахстана проголосовали – 9,03%, за партию Nur Otan – 71,97%, Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" – 5,75%, за партию "Адал" – 3,07%, за партию Демократическую партию "Ак жол" – 10,18%.Таким образом, если данные экзитпола подтвердятся официальными данными, в мажилис проходят три партии – Nur Otan, "Ак жол" и НПК. "В течение дня было проведено четыре волны опроса. В результате опрошенных – 24 тысячи избирателей. Погрешность опроса находится в пределах 2%. В проведении опроса было задействовано более 600 интервьюеров. Опрос избирателей проведён по стандартной международной методике Экзитпол в формате интервью face to face", – сказала Айнур Мажитова. Также обнародованы результаты ещё двух экзитполов, которые в целом дают тот же расклад итогов выборов. Результаты экзитпола "Института демократии", проведённого по заказу телеканала КТК:
- Nur Otan – 72,10%
- "Ак жол" – 10,20%
- НПК – 9,54%
- "Ауыл" – 4,93%
- "Адал" – 3,25%
- Nur Otan – 73,75%
- "Ак жол" – 10,13%
- НПК – 8,17%
- "Ауыл" – 4,8%
- "Адал" – 3,15%