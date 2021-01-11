Фото с сайта zakon.kz По словам жительницы Уральска Натальи, 6 января в кафе, куда она пошла обедать, у нее отказались принимать банкноту номиналом 1000 тенге, которая не вышла из оборота. - Я взяла обед и когда дала 1000 тенге, чтобы заплатить, кассир сказала, что они не принимают эти купюры. Я объяснила ей, что эта купюра не вышла из оборота. Однако она сказала, что им все равно, они просто не берут никакие тысячные купюры. Им запретили. Я стала ругаться и сказала, что больше мне платить нечем, они, конечно, приняли купюру, но предупредили, что в следующий раз не возьмут, - говорит Наталья. Еще одна жительница Уральска Алия также утверждает, что в магазине в районе центрального рынка у нее отказались брать банкноту номиналом 1000 тенге. - Я хотела расплатиться тысячной купюрой, но продавец наотрез отказалась ее принимать. Она так и не взяла деньги, - рассказала Алия. - Я потом зашла в ближайший банк, там мне сказали, что купюра действующая и сказали, чтобы я пожаловалась на магазин в Нацбанк. В Нацбанке утверждают, что за непринятие банкнот национальной валюты грозит штраф. - На сегодняшний день находятся в обращении и являются законным платежным средством банкноты номиналом 1000 тенге четырех разных годов выпуска. Самая распространенная - это банкноты 2014 года, ее больше всего в обращении. Вторая - 2013 года - посвящена тюркской письменности "Күлтегін". Также есть банкноты 2010 и 2011 годов - посвящены председательству в ОБСЕ и организации "Исламской конференции". Предприниматели и юридические лица обязаны принимать их для платежей и переводов. Из оборота изъяты лишь банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года, их можно узнать по изображению на них человеческой ладони, но они принимаются для обмена филиалами Нацбанка до конца февраля 2021 года, - рассказал начальник отдела ЗКФ Национального Банка Еркебулан Аханов. Также он объяснил, что если уральцы столкнулись с тем, что у них не принимают банкноты, не вышедшие из оборота, нужно обратиться в Нацбанк, позвонив на номер 55-45-32. - Нужно прийти с той банкнотой, которую не приняли, в Нацбанк и написать заявление. При этом нужно, чтобы были свидетели, либо видеофиксация. Тогда мы проверим объект, в котором произошло нарушение. Нарушитель будет наказан по ст. 206 КоАП РК "Отказ в приеме банкнот и монет национальной валюты", - объяснил Еркебулан Аханов. Стоит отметить, что данная статья предусматривает штраф до 25 МРП (72 925 тенге).