Трое водителей должны будут заплатить штраф в размере 10 МРП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

– 8 января сотрудники патрульной полиции департамента полиции Атырау провели поиски, в ходе которых были установлены трое жителей Атырау, 1996 и 1997 годов рождения. Были заполнены административные протоколы по статье 597 КоАП РК и на каждого из нарушителей был наложен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей, - сообщили в полиции.

Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 6 января в социальных сетях распространили видео, на котором водители автомобилей Cadillac Escalade, Nissan Skyline и Toyota Hilux устроили гонки по проспекту Бейбарыс в Атырау и мешали передвижению других участников дорожного движения.