Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 30 октября, в антикоррупционной службе по ЗКО рассмотрели проблемные вопросы по выявленным нарушениям при строительстве и ремонте автодорог. Как отметил первый заместитель руководителя антикоррупционной службы ЗКО Нурдаулет Самет, в области проводится мониторинг качества строительства дорог. Специалисты выезжали на строящиеся дороги города и области и выявили 37 нарушений, из которых 18 не устранены по сегодняшний день. – Первое нарушение касается участка дороги по улице Дулатова, от улицы Айткулова до улицы Джакупова в поселке Зачаганск. Выявлены замечания в части водоотводов, устроенных на локальных участках с левой стороны тротуара. При капитальном ремонте улицы Оракбаева от улицы Производственной до улицы Матросова выявлены шелушения дорожного полотна, кроме того, тротуар уложен крупнозернистой асфальтобетонной смесью вместо требуемого мелкозернистого. Тем самым не соответствует требованиям ГОСТа и СНиПа. Следующий объект - капитальный ремонт улицы Жанибекская от улицы Гагарина до магазина "Стройбат". На этом участке выявлены замечания, что поверхность основания обработана битумной эмульсией вместо требуемого вязкого битума. Подрядчиком является ТОО "Шамшин". При среднем ремонте улицы Мендешова от улицы Иманова до улицы Гагарина также выявлены дефекты. Установлено, что работы по укреплению обочин произведены некачественным материалом в виде разобранного асфальтобетона, - зачитал Нурдаулет Самет. Заместитель директора ТОО "ДСК Приоритет" Бекжан Тукжанов отметил, что по улице Дулатова на сегодняшний день все работы завершены, работы выполнены согласно проектно-сметной документации, которые прошли государственную экспертизу, а замечания все устранены. Заказчиком капитального ремонта улицы Оракбаева является городской отдел ЖКХ. Заместитель руководителя отдела ЖКХ Аслан Даубаев отметил, что действительно на данном участке выявлены замечания. – Там есть и другие замечания, которые здесь не указаны. Центр качества своевременно реагирует на них. Замечания до сих пор не устранены, подрядчику направлено письмо. Вчера мы выезжали на место, работы не завершены. Подрядчик - ТОО "Иском". При среднем ремонте улицы Мендешова - от улицы Иманова до улицы Гагарина - подрядчиком является ТОО "Астрадор". В настоящий момент ведется работа по укреплению обочин, проблема решена, - отметил Аслан Даубаев. Кроме этого, выяснилось, что для своевременного завершения ремонтных работ в городе не хватает строительного материала, а именно битума. Однако подрядчики обещали, что на следующей неделе ожидается поставка битума и работы будут продолжены. Выяснилось, что при капитальном ремонте улицы Жанибекская в смете указан материал - битумная эмульсия, а в проекте - битум. Подрядчики работают по смете. За несоответствие несет ответственность авторский надзор. – В смете указано одно, в проекте - другое. В этом наряду с подрядчиком виноват и заказчик. Прежде чем проект сдавать на государственную экспертизу, заказчик должен проверить всю документацию. В отношении проектировщика тоже нужно принять меры. Таких специалистов надо наказывать, чтобы впредь такого не было. Я все время говорю, что гарантийный срок дается не для того, чтобы устранять свой брак. Изначально вы не должны допускать нарушения, делайте работу качественно, - возмутился заместитель акима ЗКО Тимуржан Шакимов.