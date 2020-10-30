Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в регионе проводится определённая работа по борьбе с наркобизнесом. – Доля выявленных наркопреступлений от общего числа общеуголовных правонарушений составляет 3,1%. Из общего числа зарегистрированных наркопреступлений факты сбыта наркотиков составляют 39,6%. Выявлено и заблокировано 32 сайта, - отметил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев. Всего зарегистрировано 42 тяжких преступления, раскрываемость которых составила 77,5%. Из незаконного оборота на сегодняшний день изъято более 16 кг наркотических веществ, среди которых марихуана, экстракционные и синтетические наркотики. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.