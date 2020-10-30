Парк культуры и отдыха в Уральске Сегодня, 30 октября, директор парком культуры и отдыха города Уральска Жасулан Сакенов и директор ТОО "РИА МИР" Сергей Чудненко подписали меморандум о сотрудничестве. В меморандуме было прописано, что ТОО "РИА МИР" берет на себя обязательство ежегодно выделять из собственных средств до 3,5 миллиона тенге на озеленение, а также установить новые туалеты на территории парка. Со слов Сергея Чудненко, они работают в парке с 2010 года. - Мы пришли сюда после реконструкции и постепенно развивали сферу развлечений. Мы устанавливаем новое и современное оборудование, в сезон у нас тут работают порядка 50 человек, в том числе студенты, которые получают хорошую заработную плату. Также помогаем парку, предоставляем технику, - отметил Сергей Чудненко. Директор ТОО "РИА МИР" принял решение увеличить свои обязанности и улучшить городской парк. - Согласно меморандуму, мы намерены выделять по 3,5 миллиона тенге ежегодно на поддержание зеленой части парка, на создание клуб и цветочных зон. В этом году мы уже выделили на это крупную сумму. Но сезон прошел быстро в связи с карантином. На будущий год, надеемся, все улучшится, и парк вернется к прежней жизни, - рассказал Сергей Чудненко. - В парке уже назрела проблема, в нем нет нормальных туалетов. Мы закупим в России и установим два современных, комфортабельных, круглогодичных туалета с подъездом для инвалидов, каждый из них стоит 6 миллионов тенге. Будем брать минимальную плату не больше чем 30-50 тенге для того, чтобы оплачивать работу персонала и покрывать расходы на откачку септика. Никто не собирается с этих туалетов получать бешеную прибыль. Также Сергей Чудненко рассказал, какие работы уже были проведены для установки нового колеса обозрения. С его слов, колесо - китайского производства. Оно изготавливалось на тех же заводах, что и колесо обозрения, установленное в Нур-Султане. Высота колеса - 42 метра, старое было - 24 метра. Оно будет названо "Алтын Шаған". Стоимость колеса составит 145 миллионов, еще дополнительно работы выйдут примерно в 20 миллионов тенге. - Кроме того, для установки нового колеса обозрения за два месяца мы провели исследовательско-геологические работы, которые стоят более одного миллиона тенге. Это первый обязательный этап. После этого, если банк подтвердит кредиты прошлого года, то в апреле этого года мы планируем начать второй этап работы - закладку фундамента колеса. Фундамент углубят на 3-5 метров, его будет делать уральская организация. В мае получим колесо и начнем монтаж, который длится не меньше двух месяцев. Приблизительно колесо обозрения заработает в конце следующего сезона, - заверил директор ТОО "РИА МИР". Для уральцев цена на суперсовременное колесо обозрения будет невысокая. Примерная стоимость услуги будет устанавливаться из расчета средней цены по Казахстану. К тому же организация "РИА МИР" уже 10 лет занимается благотворительностью. - Порядка 700 детей ежемесячно мы катаем бесплатно на своих аттракционах. В силу этого родилась идея проводить программу под названием "100 деревьев парка". Будем покупать деревья с корневой системой в питомнике из России, скорее всего, дубы. Ребенок будет сажать с нашей помощью эти деревья, можно будет сделать именные таблички и ограждение. Мы будем ухаживать за высаженными деревцами до определенного времени. Постепенно будет создана небольшая роща. Стоит отметить, что посадка деревьев детьми будет проходит в виде праздника с привлечением аниматоров, угощений, чтобы ребенку это все запомнилось, - сказал Сергей Чудненко. Директор парка Жасулан Сакенов отметил, что посещаемость парка в год составляет примерно 700 тысяч человек. - Но, думаю, с такими изменениями посещаемость увеличится до 1,5-2 миллионов человек. Также недавно мы встречались с региональным директором "Билайн центра", на следующий год мы планируем провести бесплатный wi-fi, - отметил он. Заведующая сектором отдела культуры и развития языков акимата г.Уральск Акжаркын Аймуратова отметила, что такая помощь парку необходима и отрадно, что предприниматель добровольно берет на себя такие обязательства. Сергей Чудненко дополнил, что к колесу обозрения они планируют установить пару новых красивых аттракционов.Такое колесо обозрения появится в Уральске. Фото с сайта informburo.kzПодписание меморандума: Сергей Чудненко и Жасулан Сакенов Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.