По информации РГП "Казгидромет", 31 октября в Уральске ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем +13 градусов, ночью +4. В Атырау осадков не ожидается, днем +15 градусов, ночью +5. 20 градусов тепла и ясная погода ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +8 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем +13 градусов, ночью +1.