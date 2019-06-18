Представители госорганов и НПО встретились с 11 заключенными, которые освобождаются из учреждения максимальной безопасности, в рамках реализации социального проекта «Встреча у ворот». Эта встреча была проведена, чтобы разъяснить условия для социальной адаптации осужденных в обществе, в первые дни после освобождения из мест лишения свободы. По словам заместителя начальника департамента УИС по ЗКО Манарбека Габдуллина, государство оказывает поддержку в бытовом и трудовом устройстве для бывших заключенных. Особый акцент замначальника сделал на тех, кто освобождаются условно-досрочно от отбывания наказания и замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Потому что, все это будет проверяться сотрудниками пробации и участковыми полицейскими. - В этом году в отношении 44 лиц, освобожденных из учреждений ДУИС по ЗКО, оказано 127 различных видов социально-правовой помощи. Так трудоустроено было 10 человек, размещены в центры социальной адаптации – 13, направлены в центры занятости – 14, местными исполнительными органами выдано денежное пособие 44 освободившимся, оказана психологическая помощь ресурсами НПО – 32, консультации – 14 людям, - рассказал Манарбек Габдуллин. Однак имеются и негативные моменты. В этом году за совершение повторных преступлений вновь вернулись в стены учреждения 23 осужденных, которые были освобождены досрочно и должных выводов для себя не сделали. Среди освобожденных был один осужденный за особо тяжкое преступление, который отбывал срок наказания с 2014 года, в целях гуманизации судом применено условно-досрочное освобождение. Он является инвалидом первой группы (диагноз глухонемой - прим. автора). Ему в рамках индивидуальной программы реабилитации вручен ноутбук с вебкамерой. В завершении мероприятия выступили освобожденные осужденные, которые обещали встать на путь исправления.