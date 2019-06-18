Участвовали в акции и сами котята и щенки - всего около 40 животных, которых почти всех к концу мероприятия разобрали. По словам организатора акции, лидера благотворительной группы "Доброе сердце" Венеры Манасовой, за 3,5 года существования группы в надежные руки горожан волонтеры отдали порядка ста собак и 250 кошек. - В ближайшее время горакимат обещал выделить 5 млн тенге на стерилизацию и кастрацию животных, - сообщила Венера. О приюте для бездомных котят и щенят пока речь не ведется, волонтеры держат их на арендованной базе в п. Курилкино. Сейчас там 89 собак и 30 кошек - Плюс ещё на платных передержках 20 кошек, - уточнила Венера. Пока пришедшие на акцию атыраусцы выбирали себе четвероного друга, известные творческие коллективы развлекали гостей мероприятия. Всего в тот день обрели хозяев 12 котят и 16 щенят, а еще были собраны средства на закуп корма.