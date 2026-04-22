Правительство Казахстана пересмотрело систему поддержки нуждающихся граждан, обновив порядок назначения выплат и их минимальные размеры. Новые правила, о которых пишет Uchet.kz, вступят в силу уже 27 апреля 2026 года.

Основное изменение коснулось выплат к памятным датам и праздникам. Теперь минимальный порог такой помощи составит не менее 2,5 МРП (10 350 тенге). Важный нюанс: если у человека есть несколько оснований для выплаты, деньги он получит только один раз в год по одному из них на выбор.

Кому положены выплаты?

Власти четко определили четыре сценария, при которых государство обязано оказать поддержку:

Стихийные бедствия: если имущество или здоровье семьи пострадали от природных катаклизмов.

Пожары: компенсация ущерба, нанесённого жилью или имуществу огнём.

Проблемы со здоровьем: наличие социально значимых заболеваний.

Низкий доход: если заработок на каждого члена семьи не дотягивает до порога, который установил местный акимат.

Минимум справок и цифровой формат

Бюрократии станет меньше: теперь почти все данные акиматы будут подтягивать из государственных информационных систем автоматически. Подавать оригиналы документов (удостоверение личности, справки о доходах или болезни) придётся только в том случае, если сведений о вас нет в цифровых базах. Заявку можно оставить в акимате, ЦОНе или не выходя из дома - через портал eGov.

Как придут деньги?

Система выплат стала прозрачнее. Средства из местного бюджета переводят напрямую на банковские счета получателей через госкорпорацию "Правительство для граждан". Все суммы теперь будут округляться до 1 тенге.

Сроки тоже строго регламентированы: по разовым выплатам заявки формируют ежедневно, по периодическим - до 27 числа каждого месяца. Если вы подали документы после 27-го, деньги перечислят уже в начале следующего месяца.

Когда выплаты прекратят?

Государство перестанет перечислять помощь, если получатель переехал в другой регион, перешёл на полное гособеспечение (в центры оказания специальных социальных услуг) или если вскроется факт предоставления ложных сведений при подаче заявки.

Источник: Uchet.kz