Десятый день полицейские ищут подозреваемого в убийстве бизнесмена в ЗКО
Бизнесмена застрелили из ружья 15 июля в 22:00 в Аксае, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Рассылка в WhatsApp об убийстве бизнесмена распространилась 16 июля. В сообщении говорилось, что тело мужчины нашли в доме с признаками насильственной смерти. Спустя три дня в полиции рассказали подробности жуткого преступления.
- Тело мужчины найдено в прихожей его дома на улице Ихсанова. Предприниматель был убит выстрелом в голову. Во дворе дома найден обрез одноствольного гладкоствольного огнестрельного ружья неизвестной марки. Труп направлен в морг на судебно-медицинскую экспертизу в Уральск. Ведётся досудебное расследование по статье 99 часть 1 УК РК «Убийство», - пояснили в ведомстве.
Сегодня, 25 июля, в полиции отметили, что подозреваемый до сих пор не найден.
- На установление и задержание подозреваемого ориентирован весь личный состав департамента полиции ЗКО, круглосуточно проводятся оперативно розыскные мероприятия, - рассказали в пресс-службе департамента.
К слову, убитый владел магазином.
