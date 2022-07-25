По данным «Казгидромета», 26 июля на севере, северо-востоке, юго-востоке ЗКО ожидаются гроза, град и шквал. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО В западной половине пройдут дожди. По республике усилится ветер.
  • В Уральске синоптики прогнозируют грозу. В дневное время температура воздуха составит +27..+29 градусов, ночью похолодает до +16..+18. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +29..+31 градусов, ночью +18..+20 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - гроза. Днём ожидается до +25..+27 градусов. Ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер юго-западный до 16 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.
