- Из-за крутого склона, тёмного времени суток отсутствовала возможность применения пожарной техники и авиабортов, в связи с чем подъём к очагу загорания осуществлён в пешем порядке. Для тушения использовались ранцевые огнетушители, шанцевые инструменты (хлопушки, лопаты), проведена опашка места загорания, - пояснили в ведомстве.

Фото: ДЧС Алматы В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что возгорание началось в 20 часов 25 июля. В общей сложности природный пожар тушат более 170 человек. Спасатели задействовали два вертолёта (МЧС и Службы спасения Алматы).В департаменте напомнили, что разведение огня на особо охраняемых природных территориях грозит штрафом от 300 тысяч тенге. В случае наступления серьёзных последствий, виновных могут привлечь к уголовной ответственности.