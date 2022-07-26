Полицейский произвёл выстрел в воздух: драка произошла на парковке аэропорта Алматы
Один из дерущихся пытался ударить полицейского битой стеклянной бутылкой, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное изображение с сайта Pixabay
Инцидент произошёл около часа ночи. Прохожий подошёл к посту туристической полиции на территории воздушной гавани и сообщил о драке на парковке.
- Дрались трое мужчин, которые, как было установлено позже, находились в состоянии алкогольного опьянения. На требования сотрудников полиции они отреагировали агрессией. Один из дерущихся - ранее судимый гражданин 1994 года рождения разбил стеклянную бутылку из-под пива и побежал в сторону полицейского, пытаясь ударить его. Пресекая тяжкое преступление, страж порядка из своего табельного оружия произвёл предупредительный выстрел в воздух, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Все участники драки задержаны - это жители Алматинской и Туркестанской областей. Двое из них ранее были судимы за ограбление человека и кражу. Все задержанные водворены в изолятор. Им инкриминируют статью «Хулиганство».
Полиция проведёт проверку по факту применения табельного оружия.
Позже в сети появилось видео, на котором видно начало конфликта. Дерущиеся толкали полицейского и употребляли нецензурную брать.
