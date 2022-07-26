– Подорожала упаковка, потому что нет собственного производства, нет собственной бумаги, нет собственного картона, нет собственного даже пластика, если говорить о пластиковой упаковке, всё привозное. В связи с тем, что растёт закупочная цена даже на упаковку, мы вынуждены поднимать цены на готовый продукт, который мы даём покупателю. Потому что просто так в голые руки не отдашь торт, его нужно во что-то упаковать, чтобы он доехал либо до клиента, либо хотя бы до ресторана, - объясняет Мария.

Фото Gustavo Fring на pexels.com Директор кондитерского цеха Мария Рыжкова говорит, что в этом году её продукция стала дороже на 15%.Дорожать упаковка начала в декабре прошлого года, в марте стоимость увеличилась на 15%. А на прошлой неделе цены взлетели сразу в два раза - если раньше коробки стоили от 30 до 100 тенге, то сейчас самые дешёвые - по 70 тенге. На подорожание картона жалуются и в типографиях. Там говорят, что с начала года стоимость материалов увеличилась на треть. Завозят сырьё в Казахстан из России и Китая. Поэтому цены зависят от курса рубля и доллара.