«Нагрянула проверка»: фотографию с чиновниками Минздрава в ресторане прокомментировали в Шымкенте
В облздраве Шымкента отреагировали на публикацию блогера, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Фотографии с застолья опубликовал блогер и журналист Михаил Козачков в Telegram. На первом фото указан список из девяти сотрудников министерства здравоохранения Казахстана, включая главу ведомства. На втором - гости (фотография сделана издалека, сложно кого-то узнать), на третьем - счёт с ресторана на сумму 75 902 тенге.
- В здравоохранении Шымкента разгорается скандал вокруг визита руководства из столицы. Дескать, нагрянула проверка и тут же высоких гостей выгуляли в дорогом ресторане, счёт и фотографии из ресторана активно рассылают в мессенджерах. Ну и возникает логичный вопрос - можно ли сотрудникам Минздрава трапезничать с теми, кого они приехали проверять, - пишет Козачков.
Пресс-секретарь управления здравоохранения Шымкента сообщила, что фотографии сделаны 20 июля.
- В Шымкент прибыли специалисты министерства здравоохранения для изучения положения и оказания методической помощи медицинским организациям города, но не для проверки. Во время обеда коллеги из министерства и медицинских организаций совместно пообедали в одном из кафе города. При этом, каждый участник заплатил за обед самостоятельно, - говорится в сообщении.
В июне специалисты Минздрава посещали ЗКО.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!