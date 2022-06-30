Дети могут выпасть из окна, если оно приоткрыто более чем на 12,5 см. Даже если вам кажется, что детская голова в такую щель не пролезет, не распахивайте створки шире.

На всех окнах нужно установить защёлки или ограждения, не позволяющие открывать их более чем на 12,5 см. Механизмы работают не только в режиме закрытого окна, но и в режиме «проветривания».

Не играйте с детьми у окна. Не ставьте их на подоконник, чтобы показать машины, прохожих.

Не ставьте около окон мебель, на которую легко взобраться. И не полагайтесь на москитные сетки.

Шнуры и цепочки от жалюзи не должны свисать.

Балкон нужно застеклить.

Не оставляйте детей без присмотра даже ненадолго.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, 27 июня в 22:10 из окна третьего этажа дома, расположенного в микрорайоне Нурсая, выпали две пятилетние девочки. Близняшки опёрлись на москитную сетку, но она не выдержала их веса. Мама девочек находилась в соседней комнате. Близняшек доставили в реанимационное отделение Областной детской больницы. Спасатели отмечают, что в хронику происшествий чаще всего попадают дети до пяти лет (80% случаев). Половина всех падений связана с мебелью, стоящей возле окна и невнимательное отношение взрослых. Вот несколько простых правил: