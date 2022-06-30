Инцидент произошёл 29 июня в одном из ЖК Бостандыкского района, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
О случившемся написал очевидец.
- Когда лифт спустился на первый этаж, двери не успели закрыться, как он очень быстро начал ехать на верхний этаж. После того, как он очень быстро доехал до седьмого этажа, он начал лететь вверх ещё быстрее вплоть до 25 этажа, с сильнейшим ударом о крышу здания. Парень чуть не убился. Жив, но всё в крови, палец повредил, ударился о потолок, - написал житель дома в Instagram-паблике krisp_almaty.
Информацию подтвердили в полиции, они приступили к разбирательству.
Согласно данным из открытых источников, ЖК построен в 2014 году.
