Аманжол по сей день находится в больнице, однако уже чувствует себя намного лучше, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Спросил, где руки - мама ребёнка с ампутированными после удара током верхними конечностями из ЗКО 24 мая четырёхлетний Аманжол Орынбекулы из Жангалинского района получил сильный удар током. У ребёнка диагностировали обширные электроожоги четвёртой степени, раны были обугленные с поражением костной структуры. В экстренном порядке провели удаление нежизнеспособных тканей, а именно ампутировали обе руки до верхней трети плеч. Малыш по сей день находится в больнице и получает лечение, за ним ухаживает мама Асель Айтжанова. Отчаянная женщина рассказала все ужасы, которые им пришлось пережить с того дня. Теперь ребёнку требуется долгая реабилитация, оформление инвалидности, установка протезов и привыкание к ним. Мир оказался не без добрых людей. Предпринимательница из Алматы решила подарить мальчику и его родителям двухкомнатную квартиру в Уральске. Жильё уже куплено и после выписки Аманжолу не придётся возвращаться в сельскую глубинку, где у него возникли бы трудности как в физическом плане, так и в психологическом.
– На следующей неделе семье уже вручат ключи. Ещё одна хорошая новость то, что специализированная компания, которая занимается изготовлением протезов, обещала помочь Аманжолу. Они бесплатно сделают подвижные протезы нашему мальчику. Но перед этим ему нужно будет пройти курс реабилитации, мама хочет свозить его либо в клинику Нур-Султана, либо Самары. Только после этого они поедут в Алматы, там у Аманжола снимут мерки и в течение шести месяцев будут изготавливать протезы. Мы очень благодарны всем, кто переживает за нас и оказывает помощь, - рассказала родственница семьи Айдана.
Сейчас, по словам женщины, Аманжол чувствует себя лучше и даже начал играть. А сегодня, 30 июня, в 14.00 в Доме культуры молодёжи пройдёт благотворительный концерт. Все средства, вырученные с мероприятия, пойдут на лечение маленького Аманжола.