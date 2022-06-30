– На следующей неделе семье уже вручат ключи. Ещё одна хорошая новость то, что специализированная компания, которая занимается изготовлением протезов, обещала помочь Аманжолу. Они бесплатно сделают подвижные протезы нашему мальчику. Но перед этим ему нужно будет пройти курс реабилитации, мама хочет свозить его либо в клинику Нур-Султана, либо Самары. Только после этого они поедут в Алматы, там у Аманжола снимут мерки и в течение шести месяцев будут изготавливать протезы. Мы очень благодарны всем, кто переживает за нас и оказывает помощь, - рассказала родственница семьи Айдана.Сейчас, по словам женщины, Аманжол чувствует себя лучше и даже начал играть. А сегодня, 30 июня, в 14.00 в Доме культуры молодёжи пройдёт благотворительный концерт. Все средства, вырученные с мероприятия, пойдут на лечение маленького Аманжола. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
