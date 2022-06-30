Скорость движения составов снизили из-за сильной жары, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как работает транспортная полиция на железнодорожном вокзале В пресс-службе транспортной компании сообщили, что во время аномальной жары рельсы нагреваются до + 58..+62 градусов.
- Для обеспечения безопасности движения «НК «Қазақстан темір жолы» введены ограничения скорости движения поездов. Составы прибывают в пункты назначения с опозданием. Компания приносит пассажирам извинения за неудобства, - говорится в сообщении.
В КТЖ отметили, что машинисты соблюдают особую инструкцию, проявляя осторожность и бдительность.