Она незаконно присвоила 920 млн тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». До 12 млн тенге обещают за информацию о местонахождении экс-учредителя «Оператор РОП» Фото: Антикор В агентстве по противодействию коррупции сообщили о продолжении досудебного расследования в отношении руководства ТОО «Оператор РОП».
- В рамках уголовного дела подозревается бывший учредитель ТОО «Оператор РОП» Муктарова Шнар Уралгазыновна, которая в период в 2017-2018 годы в нарушение требований Экологического кодекса, присвоила денежные средства утилизационного сбора, незаконно оплаченные ей в виде дивидендов в размере 920 млн тенге, - говорится в сообщении.
Муктарову объявили в розыск и в отношении неё суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Всех, кто располагает информацией о её возможном местонахождении, просят сообщить по телефону: 1424, +7 (7172) 909-260. Предусмотрено вознаграждение до четырёх тысяч МРП - более 12 млн тенге.

Утильсбор в Казахстане

11 января президент Казахстана поручил правительству прекратить работу частной компании «Оператор РОП», отметив, что утилизационным сбором должна заниматься госорганизация, «как в зарубежных странах». С 2016 года в компанию поступило 691,8 млрд тенге. 18 января деятельность ТОО «Оператор РОП» по администрированию утилизационного сбора прекращена. Новым оператором назначена государственная организация в лице акционерного общества «Жасыл даму». 26 января стало известно о задержании вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений. 11 марта сообщалось о начале досудебного расследования в отношении бывшего генерального директора ТОО «Оператор РОП». Её подозревают в хищении более 20 млрд тенге в период с 2016 по 2021 годы путём установления завышенной стоимости утилизации транспортных средств. В начале апреля задержан бывший управляющий директор ТОО «Оператор РОП». Он подозревается в хищении 13 миллиардов тенге. Преступление он совершал в период 2016-2019 годов совместно с другими работниками ТОО. В середине апреля сообщалось, что должностные лица министерства экологии и руководство ТОО «Оператор РОП» намеревались совершить хищение 180 млрд тенге, собранных в виде утилизационных сборов.