МВК рассмотрит вопрос усиления карантина в Казахстане
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов прокомментировал возможное усиление карантина в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
В кулуарах мажилиса он сказал, что пока критической ситуации по COVID-19 нет.
- Но масочный режим могут вернуть в случае активизации и роста больных. Сейчас идет рост до 100 человек в сутки, поэтому вопросы есть. Вопросы усиления карантинных мер мы выносим на заседание МВК. Не только по маскам, в целом по мерам, - объяснил Тугжанов.
- Мы договорились, что, судя по всему, ковид в форме «Омикрона» становится всеобщим явлением, и похоже на то, что очень многие, во всяком случае большинство, будут вынуждены переболеть. Но в этих условиях жесткие карантинные меры в отношении МСБ, особенно в сфере услуг, насколько они рациональными и практичны? - задался тогда вопросом Токаев.
Согласно последнему постановлению главного санврача, ревакцинацию можно пройти через шесть месяцев после курса вакцинации. Гражданам доступны три вида вакцины: QazVac, Vero Cell и Pfizer. К слову, срок годности последнего продлён до середины осени.
