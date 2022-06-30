Их отправят в Центральноафриканскую Республику, Демократическую Республику Конго, Мали и Ливан, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Бензовоз насмерть сбил пограничника в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев вынес предложение на обсуждение в парламент по отправке казахстанских миротворцев (подразделения военных медиков, боевых дронов, военной полиции) для участия в миротворческих миссиях ООН в Африке. Предложение рассмотрели на совместном заседании палат парламента. Министр обороны Руслан Жаксылыков сказал, что Казахстан готов выделить как отдельных военнослужащих, так и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН. Депутаты поддержали предложение и проголосовали за принятие постановления.