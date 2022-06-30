Подросток объявилась сама, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Вторые сутки ищут пропавшую девочку в Атырау 12-летняя Айзия Бахаева ушла из дома вечером 27 июня и после этого её никто не видел. В день пропажи мать думала, что дочь ушла к бабушке, а бабушка думала наоборот. Спустя сутки обеспокоенные родственники написали заявление. Сегодня, 30 июня, в департаменте полиции Атырауской области сообщили, что Айзия благополучна вернулась домой. Оказалась, что подросток ушла к подружкам, а предупредить близких просто забыла.