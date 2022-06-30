Проект предусматривает благоустройство 150 гектаров, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пенсионеры Турксибского района на встрече с акимом попросили организовать им площадку для зарядки в роще Баума.
– По роще Баума мы готовим большой проект на 150 гектаров. Там будет предусмотрена и площадка для разминок, и тропинки для ходьбы, не асфальт, а качественный долгосрочный материал – выстроим всю инфраструктуру вдоль БАКа, - ответил аким Алматы Ерболат Досаев.
Стоит отметить, что о вопрос благоустройства природного парка поднимался ещё в 2018 году. Однако дело с мёртвой точки не сдвинулось. Жители района сетовали, что из-за отсутствия освещения и патрулей, там орудуют грабители. Ранее сообщалось, что 500 больных деревьев планируют вырубить в роще Баума до конца года.