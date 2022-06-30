- В 2021 году руководитель ТОО приобрёл более трёх тысяч тонн дизтоплива в Жылыойском районе без документов, реализовал в Мангистауской области и получил незаконный доход в сумме 796,5 млн тенге. Кроме того, являясь директором ТОО «Евро-Азия ТЕМП» в 2021 году незаконно приобрёл почти три тысячи тонны дизтоплива без документов, реализовал в Мангистауской области и получил незаконный доход в сумме 990 млн тенге, - говорится в сообщении.

В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении директора ТОО «Азия ТЭГ» и ТОО «Евро-Азия ТЕМП».Суд приговорил его к трём годам лишения свободы. Но на основании Закона «Об амнистии» срок сокращён до двух лет лишения свободы.