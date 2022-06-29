Девушки оказывали платные интимные услуги в саунах и квартирах, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Притон для занятия проституцией ликвидировали в Уральске Скриншот с видео В региональном департаменте полиции сообщили, что двое граждан с мая по июнь этого года предоставляли мужчинам девушек, которые оказывали им платные интим услуги в различных саунах и квартирах, получая за это денежное вознаграждение. Преступная группа действовала исключительно по указаниям организатора. Именно он распределил роли, график работы и заработанную плату каждому. Проводится расследование по статье 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество».