Столкновение Volkswagen и «Лады» произошло сегодня, 29 июня, в 20:13, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». «Лада» перевернулась в ДТП в Уральске: беременную женщину с ребёнком госпитализировали В пресс-службе департаменте полиции ЗКО пояснили, что авария произошла на пересечении улицы Брусиловского и Саратовской трассы. В результате столкновения «Лада» перевернулась. В машине находился 60-летний водитель. В иномарке были мужчина - водитель, женщина и трёхлетний ребёнок. Пассажиров Volkswagen госпитализировали. Водители обоих машин не пострадали. На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить причины, обстоятельства и квалификацию произошедшего. В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что у 28-летней беременной женщины и 4-летнего ребенка подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Женщину доставили в Областную многопрофильную больницу, ребенка в Областную детскую многопрофильную больницу. Фото Медета МЕДРЕСОВА