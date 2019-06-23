Маргарите Томовской 27 лет, она приобрела известность после того, как прибыла на шикарном машине стоимостью более 250 000 долл на слушание австралийского суда за превышение ею скорости. Устроив гонку –преследования с полицейскими, 10 км она мчалась со скоростью 200 км/ч на своем "Мерседесе", и отказывалась остановиться. Рядом сидел мужчина, а сзади, даже не пристегнутая, 3-летняя дочка. Малышка не пострадала, но очень испугалась. Приговор суда – лишить водительских прав, и ограничить общение с ребенком до небольших свиданий. После, любительница погонь, продолжала хвастаться в сети дизайнерскими нарядами, шикарными машинами и казино, в которых она частый гость. И все это не мешает ей просить у людей денег на свою жизнь, что она делает с помощью сайта краудфандинг. Краудфандинг сегодня набирает популярность, и российские площадки не уступают мировым... Это группы, участники которых на добровольных началах делают финансовые вложения или помогают иными способами, чтобы поддержать других людей. Девушка пожаловалась, что ее преследует полиция и другие спецподразделения, и поэтому ей невозможно найти работу. « … они настроены против меня без причины… Это мешает мне найти работу, ведь никому не хочется иметь со мной дело, из-за слежки спецов. Я создала эту страницу, чтобы попросить поддержки. Пора вступиться за себя таким, как мы. С нас довольно. Заранее спасибо вам». Между тем в ответ получила большое количество гневных отзывов на свою просьбу. Маргарите предложили продать свои дизайнерские вещи и авто, что позволит безбедно жить дальше. По подсчетам одного издания, только за свои вещи Томовская может выручить более четверти млн долларов.