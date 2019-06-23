В парке Победы Атырау на памятной доске увековечены имена тринадцати солдат — Героев Советского Союза и приравненных к ним фронтовиков, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Недавно активный житель Атырау, участник военно-исторических реконструкций, автор роликов об атырауских героях и фронтовиках Талгат Ильясов обнаружил, что на памятнике Георгия Федоровича приписана кем-то буква «А» и в целом надпись выглядит так: «Канцева Георгий Федорович». Расстроенный Талгат подготовил видеосюжет о Канцеве. «Кто посмел так осквернить память о Герое?», вопрошает он. Уроженец Гурьевской (ныне Атырауской) области Канцев Георгий Федорович в сентябре 1941 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С ноября того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. К сентябрю 1944 года старшина Георгий Канцев был помощником командира взвода 1199-го стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии 65-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши. А в сентябре 1944-го Канцев одним из первых в своей роте переправился через реку Нарев к северу от Сероцка. Во время расширения плацдарма он принял активное участие в отражении нескольких немецких контратак. Добавим, что в последний раз атырауские вандалы «отличились», сняв ограду с могилы другого Героя — Каиргали Смагулова. Тогда полиция нашла нарушителей. Лина ОЙЛОВА Фото Талгата Ильясова