В городском парке проводилась акция ко дню борьбы с наркоманией, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 22 июня в парке культуры и отдыха проводилась акция «Марафон здоровых привычек», приуроченный к Международному дню по борьбе с наркоманией, в котором приняли участие врачи городских поликлиник и сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом ДП ЗКО. - Акция проводится для того, чтобы население узнало, что такое наркомания, как можно предупредить эту пагубную привычку. Участие принимают специалисты всех городских поликлиник и других медучреждений. Акцию мы проводим в парке, чтобы охват был больше. Также здесь можно узнать свой вес, давление. На муляжах демонстрируется, к чему приводит эта пагубная привычка. Курильщики могут поменять сигареты на фрукты. Специалисты центра психического здоровья проводят анонимное анкетирование на предрасположенность к наркомании, - рассказала заместитель директора центра ЗОЖ Зияда Мулдагалиева. Фото Медета МЕДРЕСОВА