Во время эфира программы «Привет, Андрей!» продюсер плюнул в ведущего, как пишут все или все-таки пытался поцеловать? Алибасова вывезли в студию в инвалидном кресле, при этом он разламывал и разбрасывал арбуз. Как то странно коляска, падает... Малахов бросается помогать поднять продюсера, но сразу получает в лицо. А Алибасов сам поднимается и говорит нормально. Он мало кого узнает и этим вызывает серьезные опасения у врачей. Даже пару раз спрашивал у Андрея – «Ты кто?» Но в СМИ появилась информация, что все это пиар-акция перед гастрольным туром его группы «На-На 30 лет» Известная разоблачительница звезд, блогер Лена Миро после увиденной передачи уверена: не было никакого отравления. Он всех разводит! «Почему нет в горле трубки? Почему в голосе нет изменений?! Человек, который выпил средство для очистки труб, должен значительно похудеть за 2 недели. Он вряд ли сможет самостоятельно ходить, через 3 дня после выхода из комы, в которой был 5 дней. Он не будет говорить из-за ожогов – если только хрипеть", – уверена Миро. По ее мнению: «Спектакль ради пиара нового гастрольного тура - вот так просто, а зачем еще Барри умирал, но так и не умер…» Напомним ранее сообщалось, что на реабилитацию Алибасов решил приехать в Казахстан.