На трассе столкнулись "Тойота Камри" и "Лексус", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В результате аварии погибли две женщины и мужчина. Есть и пострадавшие - жители Западно-Казахстанской и Мангистауской областей. Сейчас они находятся в индерской райбольнице. Полиция занимается досудебными следственными мероприятиями. Лина ОЙЛОВА