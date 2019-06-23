Роль государственного служащего в процессе повышения благосостояния граждан очень значима, так как именно они выступают проводником государственных реформ. Ернар Галимов один из тех, кто достойно несет этот статус и работает на благо нашего региона. Сейчас он занимает должность акима Теренкольского сельского округа Казталовского района. Ернар Галимов был назначен акимом сельского округа два года назад. За такой короткий срок он сумел внести огромный вклад в социально-экономическое и культурное развитие района. По словам коллег, он является одним из квалифицированных специалистов, умеющих грамотно, честно и планомерно организовать работу среди населения и аппарата акима сельского округа. Кроме того, он оказывает немалую поддержку местным фермерам, которые занимаются животноводством. Помогает им принять участие в государственных программах для расширения своего дела. - Моя главная цель как государственного служащего - это служение народу. Будучи акимом сельского округа, я стараюсь откликнуться на все проблемы населения. Помощь народу-это и есть основное предназначение госслужащих, - рассказал аким Теренкольского сельского округа Казталовского района Ернар Галимов. Также по инициативе Ернара Галиева в селе Нурсай был благоустроен местный парк, где установили монумент вечного огня. В дальнейшем планируется здесь установить сцену и построить фонтан. Вся эта работа проводится в рамках программой статьи Елбасы «Рухани жангыру». Ернар является примером для своих коллег, и для государственных служащих в целом. Помимо того, что Ернар Галимов является хорошим работником, он еще и примерный семьянин, который воспитывает 4 сыновей. Воспитанию детей он уделяет большое внимание и говорит, что именно от них зависит будущее.