Гали Искалиев предложил жителям ЗКО обращаться к нему с реальными предложениями по развитию региона, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Пост на Facebook с личным номером глава региона разместил 23 июня. - Мой личный мобильный номер +77017776037. Если есть реальные предложения по развитию региона, можно направлять мне через whats app, - написал Гали Искалиев. Пользователи соцсети активно комментируют этот пост. - Суперсовременный аким! Иногда отправляешь информацию о полезных для общества, образования проекты, а в ответ тишина. Это уровень культуры или отсутствия культуры. Верим, что обыденность не поглотит и не изменит Ваши устремления. Успехов Вам! - прокомментировала Алмагуль Канагатова. Многих пользователей удивил такой шаг акима ЗКО, однако большинство выражает восторг.