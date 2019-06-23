Рустем Кенжалин погиб 29 июля 2011 года при обезвреживании особо опасного преступника в дачном коллективе близ Актобе. Преступник выпустил в Рустема 6 пуль. Посмертно полицейского наградили орденом «Айбын» 2 степени. Сегодня в школе № 1 героя вспоминали учителя, сослуживцы, преподаватели юридического колледжа, где он учился, одноклассники, на встречу пришли и его родители. - Рустем с детства мечтал стать полицейским. В классе он был для всех примером. Мальчишки завидовали ему. Ему не было равных на уроках физкультуры и НВП, он лучше всех подтягивался, стрелял, у него все получалось ловко, - говорит одноклассник Рустема Кенжалина, психолог военного института сил воздушной обороны Малик Нурмагамбетов. В родной школе Рустема Кенжалина открыли кабинет его имени. - Мы благодарны родителям Рустема за воспитание сына - настоящего мужчины и патриота, Рустем навсегда останется в нашем строю, - сказал руководитель юридического института Айдар Саитбеков – Он погиб, спасая жизни других людей. Наши преподаватели и сотрудники департамента полиции будут в этом кабинете читать лекции по истории, чтобы дети знали своих героев, заниматься строевой подготовкой, учить обращаться с оружием. В основном будем заниматься со старшеклассниками, но не только с мальчиками, но и девочками. Мама Рустема не смогла говорить, только плакала, отец поблагодарил руководство школы и коллег сына за то, что они чтут его память.