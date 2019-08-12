Фото из архива "МГ" 12 августа в областном акимате прошла встреча представителей финансовых институтов страны с предпринимателями региона. В мероприятии принял участие аким области Гали Искалиев, а также руководители холдинга "Байтерек", банка развития Казахстана, фонда развития предпринимательства "Даму", АО "Жилстройсбербанк". Как рассказал заместитель председателя правления АО "Жилстройсбербанк" Нурлан Акшанов, в нашем регионе идет реализация нескольких льготных жилищных программ для граждан. – По программе "Нурлы жер" в Западно-Казахстанской области уже реализовано порядка 26 многоквартирных жилых домов на общую сумму 18,1 миллиарда тенге, а в 2019 году мы планируем реализовать еще девять домов, в которых будут 1108 квартир. Стоимость одного квадратного метра жилья будет составлять не более 140 тысяч тенге. Программа работает совместно с областным акиматом. Сейчас мы начали программу "Бакытты отбасы", которая предназначена для малообеспеченных и многодетных семей. Ставка по этому кредиту всего лишь 2% годовых. На сегодняшний день в ЗКО около 40 семей уже получили одобрение нашего банка, еще 233 заявки находятся на стадии рассмотрения. В Казахстане более тысячи семей смогут получить льготное жилищное кредитование. Общая сумма предполагаемого кредитного портфеля составляет около 10 миллиардов тенге. План на этот год - 50 миллиардов тенге. Программа пользуется достаточно высоким спросом среди населения. Люди поверили нам, они приходят в банк, подают заявки, получают одобрение и приступают к поискам подходящих квартир, - рассказал Нурлан Акшанов. Стоит отметить, что в нашем регионе также реализуется военная программа ипотеки "Әскери баспана", по которой 122 семьи военнослужащих ЗКО стали новоселами. – Годовая ставка по этой программе составляет всего восемь процентов годовых при первоначальном взносе 15%. Данная программа успешно действует на территории всей страны, в том числе и в ЗКО, - добавил Нурлан Акшанов.Заместитель председателя правления АО "Жилстройсбербанк" Нурлан АкшановМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.