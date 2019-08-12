Иллюстративное фото из архива "МГ" Как идет реконструкция дороги Атырау-Астрахань, выдерживается ли график работ, когда они закончатся, об этом мы спросили у директора Атырауского областного филиала АО «НК «QazAvtoJol» Серика Керимкулова. На данный момент строительно-монтажные работы проводятся на 2 участках. Первый длиной 20 км (833-853-й км дороги) и второй 40-километровый (853-893-й км). Первый участок длиной в 20 км – это часть дороги от разъезда №7 до села Ганюшкино, а 40-километровый – от Ганюшкино до границы с Россией. По словам Серика Керимкулова, работы на участке 833-853-й километр должны полностью закончиться к концу 2020 года, а на втором участке – в июле 2021 года. - Общий объем работы составляет 22 млрд тенге, на этот год выделено 7 млрд из этой суммы. Работы идут по плану, сейчас проводятся грунтовые работы, уже отсыпано 900 тысяч кубометров грунта. Дорожники закончили работы по устройству газопроводов и водопропускных труб – планировалась установка 15 труб, но мы установили 21. В этом году нижним слоем асфальта покроется 23 км дороги, эти работы уже начались, верхний слой мы покроем в следующем, - рассказал он. Сейчас на строительстве дороги занято 260 человек, 10 из них – иностранные специалисты, инженеры, бухгалтера. Остальные 250 человек – казахстанцы. Мобилизовано около 180 единиц техники, работает 1 асфальтный завод, который за час производит 240 тонн асфальта.