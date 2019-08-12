Как стало известно из материалов дела, 7 апреля этого года подсудимый Жердецкий распивал спиртные напитки в заброшенном доме вместе со своими приятиелями Уалиевым и Гончаруком. После того, как все спиртное закончилось, подсудимый попросил Уалиева сходить и принести еще. Тот возмутился и началась словесная ссора, затем Уалиев ударил кулаком Жердецкого, тот в ответ ударил его тоже кулаком два раза. От ударов Уалиев упал на пол. Подсудимый собрался и ушел. Вернулся он через короткое время с куском шифера в руке, Валиев все еще лежал на полу в состоянии сильного алкогольно опьянения. Жердецкий подошел к нему и нанес не менее пяти ударов в область головы и шеи и снова ушел. Полицейских вызвал Гончарук, который стал свидетелем убийства. - Он не отрицал, что был сильно пьян, но зачем взял шифер и убил, он не помнит. Жердецкий раскаялся, попросил прощения у потерпевшей стороны. Суд посчитал, что действия подсудимого должны быть квалифицированы по статье 99 части 1 УК РК "Убийство". Ему было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, именно столько запрашивала сторона обвинения. Отбывать наказание он будет в колонии максимальной безопасности, - рассказал судья Бахыт Ермаханов. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.