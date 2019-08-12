Гражданский активист вышел на площадь С. Датова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 12 августа на площади С.Датова, возле здания областного маслихата, прошел одиночный пикет. Гражданский активист Эрик Жумабаев отметил, что это его первая подобная акция. В руках мужчина держал плакаты, на которых было написано: "Свободу слова!" и "Свободу политическим заключенным". – Я требую, чтобы действующий президент помиловал всех политзаключенных. В демократической стране не должны преследоваться журналисты, блогеры и гражданские активисты. Кроме этого, мы имеем право свободно выражать свое мнение, -сказал Эрик Жумабаев. -  Народ не должен бояться за будущее своих детей. На место прибыли сотрудники полиции, а также представители городского акимата и отдела внутренней политики. – Согласно статье 3 закона "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан", мужчина должен был за 10 дней до акции подать заявление о проведении пикета в местные исполнительные органы. В данный момент действия гражданского активиста являются незаконными, - отметил заведующий сектором отдела внутренней политики акимата города Уральск Азамат Гиниятов.