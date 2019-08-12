12 августа на площади С.Датова, возле здания областного маслихата, прошел одиночный пикет. Гражданский активист Эрик Жумабаев отметил, что это его первая подобная акция. В руках мужчина держал плакаты, на которых было написано: "Свободу слова!" и "Свободу политическим заключенным". – Я требую, чтобы действующий президент помиловал всех политзаключенных. В демократической стране не должны преследоваться журналисты, блогеры и гражданские активисты. Кроме этого, мы имеем право свободно выражать свое мнение, -сказал Эрик Жумабаев. - Народ не должен бояться за будущее своих детей. На место прибыли сотрудники полиции, а также представители городского акимата и отдела внутренней политики. – Согласно статье 3 закона "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан", мужчина должен был за 10 дней до акции подать заявление о проведении пикета в местные исполнительные органы. В данный момент действия гражданского активиста являются незаконными, - отметил заведующий сектором отдела внутренней политики акимата города Уральск Азамат Гиниятов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.