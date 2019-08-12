Чтобы помочь начинающим с практической стороны, на форум были приглашены действующие предприниматели из числа молодых, чтобы общаться, как говорится, на одной волне. К примеру, Асхат Рамазанов, учредитель сети магазинов «Фиеста», согласен, что начинать бизнес в таком молодом возрасте очень сложно. - Для начала обязательно наличие хоть какого-то опыта. Поэтому очень важно нам делиться своими историями. Нужно хоть в чем-то быть экспертами и выбирать сферу по душе, изучать все плюсы и минусы, набить шишки в этой сфере. Вот мы, например, 6 лет назад начинали с маленького магазина. Были стандартными предпринимателями — "купи-продай". Сейчас у нас 10 магазинов по всей стране. Кроме того, мы стали сами шить одежду. Имеем свои цеха в Турции, Китае, Казахстане, - рассказал он своим начинающим коллегам. У второго спикера Ануара Марданова бизнес разносторонний. В 2005-2006 годах начинал работу по газификации в области. И если на данный момент область газифицирована на 96 процентов, 30 из них — работа молодого предпринимателя. - Сейчас у нас дифференцированный бизнес – это столовые, сеть общепита "Смак", пивные магазины и кафе, недавно приобрели завод по производству полиэтиленовых труб. Сейчас вышли на рынки разных регионов, - удивил всех масштабами учредитель группы компаний ТОО «Алия сервис» Ануар Марданов. Такие примеры для начинающих — это реальные перспективы и горизонты. В данный момент в области стартовал второй этап поддержки молодых предпринимателей «Жас кәсіпкер». Первый в июле месяце успешно прошли более 500 человек в 10 районах области. Всего в рамках проекта планируется обучить тысячу предприимчивых ребят. Причем только обучением дело не ограничивается. Бизнес-тренеры и специалисты атамекен будут сопровождать начатые проекты в течение года и при необходимости далее. Всем обучающимся предоставляется стипендия более 19 тысяч тенге и возможность участия в грантовом финансировании на сумму 505 тыс тенге безвозмездно. Кроме того, для дальнейшего развития бизнеса, те предприниматели, у которых есть залог, могут получить льготный кредит под 6% годовых в сумме до 18 млн тенге. В ходе форума обучившаяся молодежь смогла задать вопросы бизнесменам и госорганам и получить дополнительные консультации. 13-14 августа пройдет тестирование на следующий поток желающих обучиться по проекту «Жас кәсіпкер».