По словам Павла Пасконова, в марте ему пришло предписание о необходимости оплатить штраф за нарушение ПДД. Ездит пенсионер на "Дэу Матизе". - Получается, что 12 января 2019 года я на "умном перекрестке" Назарбаева-Ихсанова (на перекрестке установлена система "интеллектуальный перекресток" - прим. автора) на знак "СТОП", установленный перед светофором, остановился, но при этом наехал на "СТОП-линию", которую не было видно под снегом. В административном суде, куда я обратился с жалобой, посмотрели видео, на котором видно, что стоп-линии под снегом не видно. Тем не менее суд вынес постановление в моей жалобе отказать, и что я обязан выплатить штраф. Далее вообще все смешно. В постановлении суда сказано, что "знак "СТОП" на обочине дороги размещен и хорошо виден, видимость "СТОП-линии" под снегом удовлетворительная. Они подтверждают, что стоп-линия под снегом. На это полицейский утверждает, что достаточно дорожного знака "СТОП". Но дорожный знак "СТОП" является предупреждающим, а не запрещающим и не может нести за собой наказание, - уверен Павел Николаевич, который кстати, имеет все категории и общий стаж вождения - 44 года. - Дело же не в штрафе, а в том, чтобы, во-первых, дороги чистились, а во-вторых, полицейские правильно составляли протокол, - говорит Павел Пасконов. Между тем, как ответили в полиции, в соответствии с правилами дорожного движения Республики Казахстан (далее ПДД РК) раздела № 5 (информационно-указательные знаки) знак 5.33 «Стоп-линия» устанавливается для информирования водителя и одновременно указывает водителю место остановки транспортного средства при запрещающим сигнале светофора (регулировщика), а также на железнодорожных переездах без светофорного регулирования. - В этой связи за нарушение требований знака «Стоп-линия» предусмотрен административный штраф в соответствие со статьей 601 КР КоАП "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги". Также в соответствии с правилами применения «Технических средств регулирования дорожного движения» утвержденным «Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее Госстандарт) СТ РК 1412-2017», знак 5.33 «Стоп-линия» должен применятся для указания места остановки транспортных средств при запрещающем сигнале светофора (регулировщика), а также на железнодорожных переездах без светофорного регулирования, - ответили в полиции на запрос редакции. - Знак 5.33 должен устанавливается справа от дороги или над проезжей частью. Если знак 5.33 применяется самостоятельно (без разметки 1.12), то удаление его от светофора шлагбаума или ближнего рельса должно определяться в соответствии с требованиями пункта 6.2.14. «Госстандарта». Допускается применять знак 5.33 для дублирования разметки 1.12. Стоит отметить, что Павел Николаевич намерен обжаловать постановление специализированного административного суда в Верховном суде.