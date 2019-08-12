Для того чтобы окунуться в атмосферу Союза Советских Социалистических Республик, нужно спуститься на нулевой этаж музея. Здесь расположилась экспозиция, в центре которой находится магазинный прилавок. На нем установлены механические весы «Тюмень», с помощью которых взвешивали продукты питания советские продавцы. - К нам приехали гости из Астаны, которые когда-то проживали в Уральске. Их удивили банки с консервами, которые выпускались на местном мясокомбинате. Гуляш, паштет и зельц производили в Уральске. Эта продукция отличалась отменным качеством, и ее можно было встретить даже на прилавках Москвы, - рассказала экскурсовод Асылгуль Жаксыбай. Другая экскурсовод даже одета по моде советского времени. Гульбобек Калешова отмечает, что посетители выставки хвалят экспозицию. - Здесь очень много предметов, знакомых с детства – школьная форма, пачки чая и сигарет, которые продавались в советских магазинах, грампластинки и музыкальные инструменты. Многие из этих вещей были в дефиците. Один из посетителей выставки удивился виниловым пластинкам. Он говорит, что сам когда-то купил такую пластинку за большие деньги, - рассказала музейная работница. Выставка продлится до 6 сентября. Проходит она в Историко-краеведческом музее по проспекту Назарбаева.