Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, случай произошел 11 августа около 18.30 в микрорайоне Кунаева города Уральск. – На месте работали четыре спасателя и одна единица техника. При помощи альпинистского снаряжения с окна шестого этажа был спасен трехлетний ребенок, который остался без присмотра родителей. Малыш был передан сотрудникам полиции. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.