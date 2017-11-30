Строительство дома культуры в поселке Подстепное Теректинского района началось весной 2017 года. Как рассказал аким области Алтай КУЛЬГИНОВ, в следующем году планируется построить подъездную дорогу к новому дому культуры с тротуарами и парковкой. - За несколько лет в Подстепном была построена школа, детский сад, была отремонтирована местная амбулатория. Сейчас мы открываем первый дом культуры в этом поселке. Его строительство началось весной 2017 года, - сообщил глава региона. - Работа по строительству культурных и спортивных объектов ведется во всех района области. Также аким области отметил, что в этом году в районах ЗКО строится 188 домов и вскоре 1500 семей получат свое жилье по госпрограмме. К слову, в 2017 году в Теректинском районе ЗКО пять поселков были обеспечены чистой питьевой водой, отремонтировали главную дорогу в районном центре, капитально отремонтировали центральную районную больницу, которую откроют в середине декабря, в поселке Сарыомир была отремонтирована школа и строится интернат.