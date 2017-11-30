На открытии бульвара присутствовал аким города Уральска Мурат МУКАЕВ, который после торжественного открытия поздравил горожан с Днем первого президента. - Горожане и гости города я вас сердечно поздравляю с Днем первого президента Республики Казахстан. Наш город в последние годы очень бурно развивается. По истине мы превращаемся в город европейского значения, тем более мы находимся в Европе. Сейчас очень многое делается у нас в сфере благоустройства города. Благодаря политике главы государства для обеспечения комфортабельного проживания наших горожан и гостей нашего города при поддержке акимата ЗКО, мы открываем уже второй сквер в этом году. Первый был открыт еще летом в районе областной клинической больницы - сквер имени А.Пушкина, - пояснил аким города Уральск. – И еще один сквер делается в поселке Зачаганск, это переходящий объект, строительство которого закончится в следующем году. У нас очень большие планы. Строительство пяти скверов мы запланировали на следующий год, уже имеется проектно-сметная документация. Мурат МУКАЕВ отметил, что на месте сквера провели работы по замене инженерных сетей. - Все местные жители прекрасно помнят, что было на этом месте и что стало сейчас, это огромная разница. Тут не только провели благоустройство, укладку брусчатки и озеленение, но и произвели замену сетей, придали современный хороший вид, - пояснил аким города. - Также не стоит на месте и озеленение города. В этом году мы посадили цветы на площади 21 тысяча квадратных метров. Наш город преобразился, он стал красив. И поэтому хочу попросить наших жителей бережно относиться к нему. Не быть равнодушными к проявлениям вандализма. Ведь очень многое делается и буквально через месяц это все разрушается руками местных жителей. Не проходите мимо таких моментов, нужно фиксировать и вызывать сотрудников полиции, сообщать в акиматы. Также аким города, пожелал уральцам, чтобы пешеходный бульвар приносил им радость. - Пусть наш город цветет и разрастается, - сказал Мурат МУКАЕВ.