Мади АБУГАЛИЕВ рассказал, что они вместе с друзьями уже начали строительство цеха по переработке и консервированию овощей и фруктов. - Я родился и вырос в Жангалинском районе. Там у всех бизнес направлен именно на развитие сельского хозяйства, разводят скот. Не так давно я переехал в Уральск, начал заниматься традиционным бизнесом - перепродажей консервированной продукции, которую поставлял из Шымкента в Уральск и Российскую Федерацию. Потом обучился, прошел бизнес-тренинги. Вот и родилась такая идея - не привозить из другой области консервированные овощи и фрукты, а самим ее производить, - пояснил Мади АБУГАЛИЕВ. Между тем, цена на произведенную продукцию в нашей области будет дешевле в среднем на 50-60 тенге. - По нашим подсчетам, местным жителям будет выгодно покупать нашу продукцию, потому что она будет дешевле. То есть мы же сократим расходы за перевозку. Потом у нас есть свое сырье, которое нужно как-то перерабатывать. Множество бахчеводов, я думаю, будут сами привозить свой урожай, в крайнем случае будем закупать сырье в Шымкенте. А стеклотару будем поставлять из Тараза, - рассказал Мади АБУГАЛИЕВ. Стоит отметить, что завод будет рассчитан на не малую мощность, переработка - 10 тысяч тонн в сутки. - Закатка банок будет производиться автоматически. Все остальное - мойка, отборка, переработка - будет производиться в ручную. Только на открытие завода планируется привлечь около 30 работников из местного населения. Но как только завод заработает на полную мощность, численность рабочих мест достигнет 150 человек, - отметил Мади АБУГАЛИЕВ. Цех по переработке овощей и фруктов планируется запустить в феврале 2018 года. - Компоты, соки, консервированные огурцы и помидоры будем поставлять в местные магазины и супермаркеты. Дальше, думаю, будем расширять свое производство и начнем экспорт, - рассказал Мади АБУГАЛИЕВ.