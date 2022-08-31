Авария произошла 31 августа около 4:20 на 74-километре трассы Доссор - Кульсары - Актау, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Два человека погибли в ДТП в Атырауской области Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, на трассе перевернулся автомобиль Toyota. В результате аварии погибли двое: 38-летний водитель и 31-летний пассажир. Ещё один 34-летний пассажир доставлен в районную больницу. Ведётся расследование. Два человека погибли в ДТП в Атырауской области Скриншот с видео
 
