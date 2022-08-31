На видео из социальных сетей отреагировали в полиции и акимате, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
На кадрах видно, как взрослые мужчина и женщина бьют подростка.
- Кормильцу государство платит деньги за этих детей. Никто их не проверяет. Этих ребят бьют и заставляют работать. Как детям исполняется 18 лет, кормильцу перестают платить пособие. После этого они выгоняют детей из дома. Потом опять из детского дома к себе забирают трёх - четырёх детей, - говорится в описании к видео.
Заместитель начальника департамента полиции Алматинской области сообщил, что стражи порядка уже занимаются этим делом. Ход и результаты поставлены на контроль.
В пресс-службе управления образования Алматинской области информировали, что специалисты органа опеки забрали детей и временно устроили в частный детский дом «Солнышко».
- Ведётся работа по устройству детей в Центр адаптации несовершеннолетних. Для принятия мер материал направлен в прокуратуру, управление полиции Илийского района и районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, - говорится в сообщении.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!